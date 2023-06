சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் 'மாவீரன்' படத்தின் டிரைலர் ஜூலை 2 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிப்பு

சென்னை,

சிவகார்த்திகேயன் தற்போது 'மண்டேலா' படத்தின் இயக்குனர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'மாவீரன்' படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய 2 மொழிகளில் தயாராகி உள்ளது. இப்படத்திற்கு தெலுங்கில் 'மாவீருடு' என்று பெயர் வைத்துள்ளனர்.

இதில் அதிதி ஷங்கர், சரிதா, இயக்குனர் மிஷ்கின் மற்றும் யோகி பாபு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். 'மாவீரன்' திரைப்படம் வருகிற ஜூலை 14-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் படக்குழு படத்தின் பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. சமீபத்தில் 'மாவீரன்' திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கான டப்பிங் பணி நிறைவடைந்ததாக படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் மாவீரன் படத்தின் டிரைலர் ஜூலை 2 ஆம் தேதி வெளியாகும் என புதிய வீடியோ வெளியிட்டு படக்குழு அறிவித்துள்ளது . இதனால் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

We have seen your unwavering support, and now it's time to reward your patience. @Siva_Kartikeyan 's Maaveeran Directed by @madonneashwin #MaaveeranTrailerFromJuly2nd #MahaveeruduTrailerFromJuly2nd#Maaveeran #Mahaveerudu @AditiShankarofl @bharathsankar12 @iamarunviswa… pic.twitter.com/2YB5CoTn8Z