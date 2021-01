சினிமா துளிகள்

‘ருத்ரன்’ படத்தில் லாரன்ஸ் ஜோடியாக பிரியா பவானி சங்கர் + "||" + Rudran in the film Lawrence paired up Priya Bhavani Shankar

