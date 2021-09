சினிமா துளிகள்

25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மலையாளத்தில் ரீ-என்ட்ரி கொடுக்கும் அரவிந்த் சாமி + "||" + Arvind Sami to make a re-entry in Malayalam after 25 years

