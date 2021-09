சினிமா துளிகள்

தெலுங்கில் ‘வருண் டாக்டர்’ ஆக களமிறங்கும் சிவகார்த்திகேயன் + "||" + Sivakarthikeyan to star as 'Varun Doctor' in Telugu

