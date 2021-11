சினிமா துளிகள்

1990-ம் ஆண்டு கதை 'போத்தனூர் தபால் நிலையம்' Praveen's suspense thriller Pothanur Thabal Nilayam, set in a post office, will be a trilogy

