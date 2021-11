சினிமா துளிகள்

விஜய் சேதுபதி படத்தில் வில்லனாக நடிக்கும் கவுதம் மேனன் + "||" + Gautham Menon will play the villain in Vijay Sethupathi's film

