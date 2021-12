சினிமா துளிகள்

6 வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் மோதும் விஜய் சேதுபதி - சிவகார்த்திகேயன் + "||" + Vijay Sethupathi and Sivakarthikeyan clash again after 6 years

6 வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் மோதும் விஜய் சேதுபதி - சிவகார்த்திகேயன்