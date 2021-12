சினிமா துளிகள்

தமிழ் சினிமாவில் சாதி இருக்கிறது - கமல் பேச்சுக்கு பா.ரஞ்சித் பதில் + "||" + There is caste in Tamil cinema - Pa. Ranjith responds to Kamal's speech

தமிழ் சினிமாவில் சாதி இருக்கிறது - கமல் பேச்சுக்கு பா.ரஞ்சித் பதில்