சினிமா துளிகள்

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சரத்குமார்... குழப்பத்தில் போட்டியாளர்கள் + "||" + Sarathkumar who entered the house of Big Boss ... rivals in chaos

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சரத்குமார்... குழப்பத்தில் போட்டியாளர்கள்