சினிமா துளிகள்

அரசியலுக்கு வரும் எண்ணமில்லை.. அஜித் தரப்பு விளக்கம் + "||" + No intention to come to politics .. Ajith's explanation

அரசியலுக்கு வரும் எண்ணமில்லை.. அஜித் தரப்பு விளக்கம்