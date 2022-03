சினிமா துளிகள்

சாமி காலில் விழுந்தால் ஒன்றும் கிடைக்காது - மிஷ்கின் + "||" + Nothing is available if Sami falls on his feet - Mishkin

சாமி காலில் விழுந்தால் ஒன்றும் கிடைக்காது - மிஷ்கின்