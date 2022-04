சினிமா துளிகள்

“நல்லவனா இருந்தா கெட்டவன் அழிச்சிடுவான்” - சுந்தர்.சி, ஜெய் பட டீசர் + "||" + "Good or bad will be destroyed" - Sundar.C, Jay Image Teaser

