சினிமா துளிகள்

அப்போதெல்லாம் எங்களுக்கு ராயல்டி அல்ல நாயர் டீ கூட கிடைக்காது - வைரமுத்து பேச்சு + "||" + Then we will not even get Nair tea which is not royalty - Vairamuthu talk

அப்போதெல்லாம் எங்களுக்கு ராயல்டி அல்ல நாயர் டீ கூட கிடைக்காது - வைரமுத்து பேச்சு