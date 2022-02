பட்ஜெட்

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 60 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க திட்டம்- நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + Issuance of e-passports with futuristic tech to be introduced in 2022-23: FM Sitharaman

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 60 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க திட்டம்- நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன்