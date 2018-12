மாவட்ட செய்திகள்

கழிவறை கட்டித்தராத தந்தை மீது புகார்: ஆம்பூர் மாணவியின் வீட்டிற்கு சென்று கலெக்டர் பாராட்டு ‘இந்திய அளவில் பெருமை தேடிதந்துள்ளார்’ + "||" + Complain about a toilet father Go to the home of the Emperor student and congratulate the collector 'Proud of Indian pride'

கழிவறை கட்டித்தராத தந்தை மீது புகார்: ஆம்பூர் மாணவியின் வீட்டிற்கு சென்று கலெக்டர் பாராட்டு ‘இந்திய அளவில் பெருமை தேடிதந்துள்ளார்’