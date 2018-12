மாவட்ட செய்திகள்

பண்ணவாடியில் பரிசலில் பயணம் செய்வோருக்கு ‘லைப் ஜாக்கெட்’ வழங்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In pannavati 'Life jacket' for those traveling in the gifted Public request

பண்ணவாடியில் பரிசலில் பயணம் செய்வோருக்கு ‘லைப் ஜாக்கெட்’ வழங்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை