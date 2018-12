மாவட்ட செய்திகள்

4 நாட்களில் சேதமடைந்தது: கிருஷ்ணகிரி சாலைகளில் மோசமான வேகத்தடைகள் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி + "||" + Damaged in 4 days: Worst pests on the Krishnagiri road Motorists are serious

4 நாட்களில் சேதமடைந்தது: கிருஷ்ணகிரி சாலைகளில் மோசமான வேகத்தடைகள் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி