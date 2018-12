மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருகிறது முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + People suffering from the ghazal storm The government is taking steps to rehabilitate First-Minister Edappadi Palanisamy talks

