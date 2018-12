மாவட்ட செய்திகள்

உதவித்தொகை வழங்கும் விழா: ஏழை, எளிய மாணவர்கள் கல்வி கற்க உதவி செய்ய வேண்டும் வி.ஐ.டி.வேந்தர் ஜி.விசுவநாதன் பேச்சு + "||" + Scholarship Ceremony: Poor and simple students should help them learn the education VIDIndar G.Viswanathan talks

உதவித்தொகை வழங்கும் விழா: ஏழை, எளிய மாணவர்கள் கல்வி கற்க உதவி செய்ய வேண்டும் வி.ஐ.டி.வேந்தர் ஜி.விசுவநாதன் பேச்சு