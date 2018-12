மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் காவல் நிலையத்தில் போலீஸ்காரருக்கு கத்திக்குத்து; ஏட்டு கைது இருவரும் பணியிடை நீக்கம் + "||" + Mamallapuram At the police station Stab Knife to the policeman and Police eattu Arrest

மாமல்லபுரத்தில் காவல் நிலையத்தில் போலீஸ்காரருக்கு கத்திக்குத்து; ஏட்டு கைது இருவரும் பணியிடை நீக்கம்