மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் மருத்துவ ‘சீட்’ வாங்கி தருவதாக திருச்சி கல்லூரி பேராசிரியரிடம் ரூ.10 லட்சம் மோசடி + "||" + Rs 10 lakh fraudulent to the professor of the Tiruchi College is offering a medical 'seat' abroad

வெளிநாட்டில் மருத்துவ ‘சீட்’ வாங்கி தருவதாக திருச்சி கல்லூரி பேராசிரியரிடம் ரூ.10 லட்சம் மோசடி