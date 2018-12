மாவட்ட செய்திகள்

பினராயிவிஜயன் சென்னை வருகையை கண்டித்து கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Pinarayi Vijayan condemned the arrival of Chennai and demonstrated by black balloons

