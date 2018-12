மாவட்ட செய்திகள்

தவறான தகவலை தெரிவித்ததாக கூறி மின்வாரிய அலுவலர்களை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Public road protesting against electricity officials by saying that the information was false

தவறான தகவலை தெரிவித்ததாக கூறி மின்வாரிய அலுவலர்களை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்