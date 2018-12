மாவட்ட செய்திகள்

அடையாறு காவல் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 10 ஆயிரத்து 247 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் போலீஸ் கமிஷனர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Adyar The area covered by the police 10 thousand 247 surveillance cameras

