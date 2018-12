மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டுறவு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் - அமைச்சர் கந்தசாமி உறுதி + "||" + Cooperative employees' requests will be implemented soon

கூட்டுறவு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் - அமைச்சர் கந்தசாமி உறுதி