மாவட்ட செய்திகள்

தாயாரின் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்க ஆயுள் தண்டனை கைதிக்கு பரோல்; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Take part in the Mother's funeral Parole for life imprisonment

தாயாரின் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்க ஆயுள் தண்டனை கைதிக்கு பரோல்; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு