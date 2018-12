மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இளைஞர்-மகளிருக்கு தொழிற்திறன் பயிற்சி கலெக்டர் ரோகிணி தகவல் + "||" + At Salem Periyar University Training for Youth and Women Collector Rohini informs

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இளைஞர்-மகளிருக்கு தொழிற்திறன் பயிற்சி கலெக்டர் ரோகிணி தகவல்