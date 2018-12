மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டையில் 990 கிலோ எடை கொண்ட காரை, தலைமுடியால் இழுத்து 8 வயது சிறுமி சாதனை + "||" + A 990-year-old girl with a weight of 990 kg in a pattukottai paddock

பட்டுக்கோட்டையில் 990 கிலோ எடை கொண்ட காரை, தலைமுடியால் இழுத்து 8 வயது சிறுமி சாதனை