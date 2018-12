மாவட்ட செய்திகள்

வருவாய்த்துறை நேரடி நியமன அலுவலர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resignation Direct Officers' Appointment at the State Executive Meeting of the hunger strike

வருவாய்த்துறை நேரடி நியமன அலுவலர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்