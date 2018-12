மாவட்ட செய்திகள்

என்.எல்.சி. 3-வது சுரங்கம் அமைக்க எதிர்ப்பு, கம்மாபுரம் பகுதி மக்கள் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம் + "||" + NLC Resistance to set up 3rd tunnel, The struggle of black people in the region loader kammapuram

என்.எல்.சி. 3-வது சுரங்கம் அமைக்க எதிர்ப்பு, கம்மாபுரம் பகுதி மக்கள் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம்