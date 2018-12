மாவட்ட செய்திகள்

கடற்படையில் 400 பேர் சேர்ப்பு - 10-ம் வகுப்பு படிப்பு தகுதி + "||" + 400 people in the Navy - 10th grade course qualification

கடற்படையில் 400 பேர் சேர்ப்பு - 10-ம் வகுப்பு படிப்பு தகுதி