மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்றில் மூழ்கி பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர் சாவு மது போதையில் குளிக்க சென்ற போது பரிதாபம் + "||" + BSNL is drowning in the river. The death of the employee was awful when alcohol went into bathing

ஆற்றில் மூழ்கி பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர் சாவு மது போதையில் குளிக்க சென்ற போது பரிதாபம்