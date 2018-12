மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வாக்காளர் பட்டியல் ஜன.4-ந் தேதி வெளியிடப்படும் புள்ளியல் துறை ஆணையர் அதுல் ஆனந்த் தகவல் + "||" + New voter list will be released on Jan.4 Statistics Commissioner Atul Anand reported

