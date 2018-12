மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகே தந்தை இறந்த நாளில் வாலிபர் தற்கொலை கிணற்றில் குதித்து சோக முடிவு + "||" + Near Kovilpatti The suicide of the father on the day of his death Jumping in the well is a sad decision

