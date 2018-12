மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூர் அருகே கிராம மக்கள் சாலை மறியல் புயல் நிவாரண பொருட்கள் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Village villagers near Koothanallur request to provide storm relief supplies to the road

கூத்தாநல்லூர் அருகே கிராம மக்கள் சாலை மறியல் புயல் நிவாரண பொருட்கள் வழங்க கோரிக்கை