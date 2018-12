மாவட்ட செய்திகள்

கங்கா கல்யாண் திட்டத்தில் முறைகேடு கூட்டு குழு விசாரணை கேட்டு மேல்-சபையில் பா.ஜனதா உறுப்பினர்கள் தர்ணா அவைத்தலைவரின் இருக்கையை முற்றுகையிட்டு கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + In the Mel saba BJP members are darna Speaker seat Siege

