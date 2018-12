மாவட்ட செய்திகள்

உடலில் தானாக தீப்பற்றி எரிந்த குழந்தையின் பெற்றோர் அரசு உதவி கேட்டு மனு + "||" + The petitioner asked the government to help the child's parents burn the fire

உடலில் தானாக தீப்பற்றி எரிந்த குழந்தையின் பெற்றோர் அரசு உதவி கேட்டு மனு