மாவட்ட செய்திகள்

கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு இயற்கை மரண நிதி உதவி ரூ.3 லட்சம் வழங்க வேண்டும்; ஏ.ஐ.டி.யு.சி. சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + Natural death funding should be given to building workers; AITUC

கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு இயற்கை மரண நிதி உதவி ரூ.3 லட்சம் வழங்க வேண்டும்; ஏ.ஐ.டி.யு.சி. சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம்