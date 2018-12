மாவட்ட செய்திகள்

புயல் தாக்கி ஒரு மாதமாகியும் மின்சாரம் இல்லை குழந்தையை தரையில் படுக்க வைத்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + A storm hit a month and no electricity was placed on the ground and a public road stir

புயல் தாக்கி ஒரு மாதமாகியும் மின்சாரம் இல்லை குழந்தையை தரையில் படுக்க வைத்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்