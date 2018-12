மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் கடுமையான பனிமூட்டம் தரை இறங்க முடியாமல் 2 விமானங்கள் சென்னை திரும்பின + "||" + 2 planes returned to Chennai without heavy snow falls in Trichy

