மாவட்ட செய்திகள்

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவர்: போலீஸ்காரரை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய ரவுடி மீது துப்பாக்கிச்சூடு பெங்களூருவில் பரபரப்பு சம்பவம் + "||" + Searched murder case: Firing on the policeman and firing on Rowdy

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவர்: போலீஸ்காரரை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய ரவுடி மீது துப்பாக்கிச்சூடு பெங்களூருவில் பரபரப்பு சம்பவம்