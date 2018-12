மாவட்ட செய்திகள்

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி பெங்களூருவில் இருந்து தமிழகம் உள்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு கூடுதலாக 550 பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + More than 550 bus routes are available from Bangalore to Tamil Nadu

