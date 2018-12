மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி முக்கொம்பு கொள்ளிடம் ஆற்றில் புதிய கதவணை கட்டும் பணியை 2 ஆண்டுகளில் முடிக்க திட்டம் + "||" + The Trichy Muthuku Pillai Project will be completed in 2 years to build a new doorway

திருச்சி முக்கொம்பு கொள்ளிடம் ஆற்றில் புதிய கதவணை கட்டும் பணியை 2 ஆண்டுகளில் முடிக்க திட்டம்