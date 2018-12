மாவட்ட செய்திகள்

சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தின விழாவில் 57 பேருக்கு ரூ.21½ லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்; கலெக்டர் கே.எஸ்.பழனிசாமி வழங்கினார் + "||" + Assistance to the beneficiaries of Rs.21.1 lakh for 57 persons at the Minority Rights Day

