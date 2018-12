மாவட்ட செய்திகள்

குதிரை மொழியில் கடல்நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த தே.மு.தி.க. வலியுறுத்தல் + "||" + The DMDK emphasizes the implementation of the sea water project

குதிரை மொழியில் கடல்நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த தே.மு.தி.க. வலியுறுத்தல்