மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் சுய உதவி குழுவுக்கு அதிக கடனுதவி வழங்கிய வங்கிகளுக்கு விருது மாநகராட்சி கமிஷனர் வழங்கினார் + "||" + Provided with high loan The award for the banks

மகளிர் சுய உதவி குழுவுக்கு அதிக கடனுதவி வழங்கிய வங்கிகளுக்கு விருது மாநகராட்சி கமிஷனர் வழங்கினார்