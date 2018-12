மாவட்ட செய்திகள்

தொகுப்பு நிதி பெற்றதும் ரூ.2.60 கோடி பண்ணை எந்திரங்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் கலெக்டர் பிரபாகர் தகவல் + "||" + When the collection is financed Rs 2.60 crore farm machinery will be given to farmers Collector Prabhakar Information

தொகுப்பு நிதி பெற்றதும் ரூ.2.60 கோடி பண்ணை எந்திரங்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் கலெக்டர் பிரபாகர் தகவல்