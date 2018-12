மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் அருகே ஒரே கிராமத்தில் 40 முதியோர்களுக்கு உதவித்தொகை நிறுத்தம் மீண்டும் வழங்கக்கோரி சப்-கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Near Uthamapalayam 40 in one village Aged Scholarship suspension

