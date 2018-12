மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூர் அருகே, 54 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட செல்லியம்மன் சிலை கண்டெடுப்பு அகல்விளக்கேற்றி பெண்கள் வழிபாடு + "||" + Near Adoor, 54 years ago Finding the statue of Chelliamman Akalvilakkerri women worship

ஆத்தூர் அருகே, 54 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட செல்லியம்மன் சிலை கண்டெடுப்பு அகல்விளக்கேற்றி பெண்கள் வழிபாடு