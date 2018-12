மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் சாலையோரங்களில் மருத்துவக்கழிவுகள், குப்பைகள் எரிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி + "||" + Because of medical malpractices and trash burns on the roadside in Tanjore Motorists are suffering

தஞ்சையில் சாலையோரங்களில் மருத்துவக்கழிவுகள், குப்பைகள் எரிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி